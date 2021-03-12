Yozgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika

Yozgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

12.03.2021 12:45
Yozgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi, System.String[]

Yozgat'ta, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yozgat'ta, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik Konferans Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Ziya Polat, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 100. yılı olduğunu belirtti

Polat, "Bu devlet, bu memleket geçmişte çok büyük acılar çekmiş olabilir ama her acının sonunda millet olma bilinciyle devletimizi kurmuş ve emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Bugün de belki etrafımız sorunlarla sıkıntılarla çevrilmiş olabilir ama iman dolu göğsümüzle hepsinin üstesinden gelecek güce ve kudrete sahip bir milletiz." dedi.

Ülke için gece günden demeden çalışmak gerektiğini vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"Vatan uğruna şehitler veriyoruz. Çocuklarımızın aklının memleket, millet sevdasıyla dolması lazım. Devletin emrinde, milletin hizmetinde nesiller yetiştirmemiz lazım. Başka hiçbir kurum kuruluştan değil, devletin emrinde olması lazım. Bu aziz millete hizmet etme yolunda koşarak gitmesi lazım. Bu uğurda hep beraber çok çalışacağız. 100 yıl geçti, inşallah nice 100 yıllara birlik beraberlik içinde ulaşacağımızı düşünüyorum. İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle minnetle anıyorum. Umarım ona layık atalarımıza layık, şehitlerimize layık bir nesil oluruz. Allah bizleri onlara mahcup etmesin."

Serpil Akdağ Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Ümran Yıldız tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nı yazması anlatıldı.

Program, öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro oyunuyla sona erdi.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Yozgat, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi
Önce kitap sonra röportaj! FETÖ elebaşına destek yağdıran Yunanistan sabrımızı sınıyor Önce kitap sonra röportaj! FETÖ elebaşına destek yağdıran Yunanistan sabrımızı sınıyor         
13:34
Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında         
13:18
Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor         
12:45
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek         
11:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
11:30
4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir         
10:41
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:46:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei