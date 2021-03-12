Yozgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika

Yozgat'ta, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik Konferans Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Ziya Polat, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 100. yılı olduğunu belirtti

Polat, "Bu devlet, bu memleket geçmişte çok büyük acılar çekmiş olabilir ama her acının sonunda millet olma bilinciyle devletimizi kurmuş ve emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Bugün de belki etrafımız sorunlarla sıkıntılarla çevrilmiş olabilir ama iman dolu göğsümüzle hepsinin üstesinden gelecek güce ve kudrete sahip bir milletiz." dedi.

Ülke için gece günden demeden çalışmak gerektiğini vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"Vatan uğruna şehitler veriyoruz. Çocuklarımızın aklının memleket, millet sevdasıyla dolması lazım. Devletin emrinde, milletin hizmetinde nesiller yetiştirmemiz lazım. Başka hiçbir kurum kuruluştan değil, devletin emrinde olması lazım. Bu aziz millete hizmet etme yolunda koşarak gitmesi lazım. Bu uğurda hep beraber çok çalışacağız. 100 yıl geçti, inşallah nice 100 yıllara birlik beraberlik içinde ulaşacağımızı düşünüyorum. İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle minnetle anıyorum. Umarım ona layık atalarımıza layık, şehitlerimize layık bir nesil oluruz. Allah bizleri onlara mahcup etmesin."

Serpil Akdağ Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Ümran Yıldız tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nı yazması anlatıldı.

Program, öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro oyunuyla sona erdi.