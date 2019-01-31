Yozgat'ta İtfaiye Aracı Devrildi: 2 Yaralı
56 dakika önce
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu beldesinde belediye itfaiye aracının devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.
Yozgat
'ın Akdağmadeni
ilçesine bağlı Umutlu beldesinde belediye itfaiye aracının devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.
İsmail Garip (54) yönetimindeki itfaiye aracı, Karaçokrak yolunda şarampole devrildi.
Sürücü Garip ile belediye işçisi Zeynel Olcay (45) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ambulansı hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:51 Kaynak: AA
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