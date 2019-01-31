Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta İtfaiye Aracı Devrildi: 2 Yaralı

Yozgat'ta İtfaiye Aracı Devrildi: 2 Yaralı

56 dakika önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu beldesinde belediye itfaiye aracının devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta İtfaiye Aracı Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu beldesinde belediye itfaiye aracının devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

İsmail Garip (54) yönetimindeki itfaiye aracı, Karaçokrak yolunda şarampole devrildi.


Sürücü Garip ile belediye işçisi Zeynel Olcay (45) yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansı hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Akdağmadeni, Yozgat, İtfaiye, Güncel
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