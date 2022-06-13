İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika
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İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü

13.06.2022 20:45

Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Boğazlıyan Belediyesine ait Ö.H. yönetimindeki 66 ED 666 plakalı itfaiye aracı, Boğazlıyan- Sarıkaya Yolu Kavşağı'nda Fikri Çoban idaresindeki 27 BBD 78 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Fikri Çoban ile araçtaki Sadık Çoban kaza yerinde, Numan Çoban kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye şoförü Ö.H. gözaltına alındı.

İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika
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