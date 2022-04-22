Yozgat'ta jandarma, bir vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı - Son Dakika
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Yozgat'ta jandarma, bir vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

22.04.2022 17:54
Yozgat'ta jandarma, bir vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

Yozgat'ta jandarma ekipleri, bir vatandaşın dolandırıcıların banka hesabına 70 bin lira yatırmasını önledi.

Yozgat'ta jandarma ekipleri, bir vatandaşın dolandırıcıların banka hesabına 70 bin lira yatırmasını önledi.

Sorgun ilçesine bağlı Belencumafakılı köyünde 33 yaşındaki B.Y'yi telefonla arayarak askeri personel olduğunu söyleyen dolandırıcı, hırsızlık olayını karıştığı ve kimliğinin ellerinde olduğu bahanesiyle B.Y'den, verecekleri banka hesabına 70 bin lira yatırmasını istedi.

Telefon görüşmesinin ardından B.Y'nin evdeki altınları alıp Sorgun ilçesinde kuyumcuya götürdüğünü öğrenen amcası H.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri B.Y'nin ilçede gidebileceği kuyumcu ve bankaları kontrol etti.

Altınları bozdurduğu kuyumcudan dolandırıcılara ait hesap numarasına internet bankacılığından 70 bin lirayı havale etmek üzere olan B.Y, jandarma ekiplerinin uyarısıyla işlemi durdurdu.

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Kaynak: AA

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