Yozgat'ta traktör ve biçerdöverler denetim altında - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta traktör ve biçerdöverler denetim altında

02.08.2022 12:23
Yozgat'ta traktör ve biçerdöverler denetim altında

Yozgat'ta jandarma ekipleri, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte traktör ve biçerdöver kazalarının önüne geçmek için sürücülere yönelik denetimlerini artırdı.

Yozgat'ta jandarma ekipleri, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte traktör ve biçerdöver kazalarının önüne geçmek için sürücülere yönelik denetimlerini artırdı.

Yozgat'ta başlayan hububat hasadıyla birlikte üreticiler, traktör ve biçerdöver gibi tarımsal araçlarını yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Bu doğrultuda muhtemel kazaların önüne geçilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi için Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timleri, kara ve köy yollarında denetimlerini artırdı. Denetimlerde trafik timleri, biçerdöver ve traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Denetimlerde reflektör olmayan araçlara ücretsiz reflektör takan jandarma ekipleri, traktör ve biçerdöver sürücülerinin gece saatlerinde hiçbir şekilde karayoluna çıkmaması uyarısında bulundu. Jandarma trafik timleri, biçerdöverlerin gündüz yola çıkması halinde ise önlerinde bulunan aparatı sökmeleri gerektiğini belirtti.

Yozgat Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sorumluluk alanlarında bulunan tüm karayolu üzerinde, yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin denetimlerinin kazaların önüne geçtiğini söyleyen traktör sürücüsü İsmail Şahin, "Jandarma ekiplerimiz bizleri durdurdu ve aracımızın arkasında bulunan reflektörlerimize baktı ve akşam saatlerinde yola çıkmamamız gerektiği uyarılarını yaptı. Denetimlerde reflektör ve flaşör kontrolleri yapıldı. Malum hasat dönemi biz de çalışıyoruz. Jandarma ekiplerimiz akşamleyin yola çıkmamamız gerektiğini konusunda bizleri uyardı. Bizlere reflektör hediye etti, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz de yollarda daha çok dikkatli olacağız." dedi.

Biçerdöverlerin akşam saatlerinde yola çıkmaması gerektiği konusunda jandarma ekiplerinin kendilerini uyardığını söyleyen sürücü Yusuf Özbek ise "Hasat dönemindeyiz, gece araziden çıktık. Jandarma ekiplerimiz aydınlatmalar konusunda bizi uyardı. Biçerdöverlerin ve traktörlerin gece yola çıkmasının yasak olduğunu ve gerekli aydınlatmamızın eksik olmaması gerektiğini bize söylediler. Bizim için çok önemliydi uyarılar çünkü bu tür kazalar çok oluyor. Bize gerekli önlemleri almamızı söylediler" şeklinde konuştu. - YOZGAT

YORUMLAR
500
Gaziantep'te havaya ateş açan 24 kişiye 1 milyon 578 bin lira ceza Gaziantep'te havaya ateş açan 24 kişiye 1 milyon 578 bin lira ceza Aydın'da orman yasağı ihlallerine 94 bin lira ceza kesildi Aydın'da orman yasağı ihlallerine 94 bin lira ceza kesildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta traktör ve biçerdöverler denetim altında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta traktör ve biçerdöverler denetim altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement