Yozgat'ta traktör ve biçerdöverler denetim altında - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta traktör ve biçerdöverler denetim altında

03.08.2022 01:15
Yozgat'ta traktör ve biçerdöverler denetim altında

Yozgat'ta jandarma ekipleri, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte traktör ve biçerdöver kazalarının önüne geçmek için sürücülere yönelik denetimlerini artırdı.

Yozgat'ta jandarma ekipleri, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte traktör ve biçerdöver kazalarının önüne geçmek için sürücülere yönelik denetimlerini artırdı.

Yozgat'ta başlayan hububat hasadıyla birlikte üreticiler, traktör ve biçerdöver gibi tarımsal araçlarını yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Bu doğrultuda muhtemel kazaların önüne geçilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi için Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timleri, kara ve köy yollarında denetimlerini artırdı. Denetimlerde trafik timleri, biçerdöver ve traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Denetimlerde reflektör olmayan araçlara ücretsiz reflektör takan jandarma ekipleri, traktör ve biçerdöver sürücülerinin gece saatlerinde hiçbir şekilde karayoluna çıkmaması uyarısında bulundu. Jandarma trafik timleri, biçerdöverlerin gündüz yola çıkması halinde ise önlerinde bulunan aparatı sökmeleri gerektiğini belirtti.

Yozgat Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sorumluluk alanlarında bulunan tüm karayolu üzerinde, yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin denetimlerinin kazaların önüne geçtiğini söyleyen traktör sürücüsü İsmail Şahin, "Jandarma ekiplerimiz bizleri durdurdu ve aracımızın arkasında bulunan reflektörlerimize baktı ve akşam saatlerinde yola çıkmamamız gerektiği uyarılarını yaptı. Denetimlerde reflektör ve flaşör kontrolleri yapıldı. Malum hasat dönemi biz de çalışıyoruz. Jandarma ekiplerimiz akşamleyin yola çıkmamamız gerektiğini konusunda bizleri uyardı. Bizlere reflektör hediye etti, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz de yollarda daha çok dikkatli olacağız." dedi.

Biçerdöverlerin akşam saatlerinde yola çıkmaması gerektiği konusunda jandarma ekiplerinin kendilerini uyardığını söyleyen sürücü Yusuf Özbek ise "Hasat dönemindeyiz, gece araziden çıktık. Jandarma ekiplerimiz aydınlatmalar konusunda bizi uyardı. Biçerdöverlerin ve traktörlerin gece yola çıkmasının yasak olduğunu ve gerekli aydınlatmamızın eksik olmaması gerektiğini bize söylediler. Bizim için çok önemliydi uyarılar çünkü bu tür kazalar çok oluyor. Bize gerekli önlemleri almamızı söylediler" şeklinde konuştu. - YOZGAT

YORUMLAR
500
Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı Yozgat'ta traktör ve biçerdöverler denetim altında Yozgat'ta traktör ve biçerdöverler denetim altında
Kaynak: İHA

Jandarma, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta traktör ve biçerdöverler denetim altında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:30 ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
00:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi tartışma konusu oldu! Paylaşılan video ile durum netlik kazandı
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:30 Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:53 Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 01:17:44. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta traktör ve biçerdöverler denetim altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement