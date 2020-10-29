Yozgat'ta jandarma, öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okullarında öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Cumhuriyetin 97. yılı kutlamaları kapsamında köy okullarını ziyaret eden jandarma ekipleri, öğrencilere Türk bayrağı ve maske dağıttı.
Ziyarette, jandarma, öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan koruma yöntemleri konusunda bilgi verdi.
Öğrenci ve öğretmenler de jandarma ekiplerine teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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