Yozgat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

15.04.2022 18:01
Yozgat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yozgat'ta, iletim hattından kablo çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yozgat'ta, iletim hattından kablo çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında S.C, H.D.C. ve S.Y.C'yi 30 kilogram saf bakırla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerinin, nakil hatlarından çaldıkları kabloları eritip bakırın bir kısmını Kayseri'de bir hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 250 metre fiber optik, 50 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.C. ve H.D.C. hakimlikçe tutuklandı, S.Y.C. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yozgat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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Çayıralan, Hisarcık, Kayseri, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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