Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Yozgat'ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Yozgat'ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Sarıkaya ilçesine bağlı Azapbaşı köyünde bulunan Höyüktepe Tümülüsü'nde iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından iş makinesini ve üzerinde taşındığı tırı tespit etti.

Şüphelilerin bilgilerine de ulaşan ekipler, Ömer Y, Hakan Y. ve Ceyhun Y'yi gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer Y. ve Hakan Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ceyhun Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zanlıların, kaçak kazı yapmaktan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Sarıkaya, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor

Kenevir Üretimi İçin Tarih Belirlendi: Son Gün 1 Nisan Marketten Aldığı Pet Şişedeki Suyun Rengi Değişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:16:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]