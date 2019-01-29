Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Yozgat'ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Yozgat
'ta kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Sarıkaya
ilçesine bağlı Azapbaşı köyünde bulunan Höyüktepe Tümülüsü'nde iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından iş makinesini ve üzerinde taşındığı tırı tespit etti.
Şüphelilerin bilgilerine de ulaşan ekipler, Ömer Y, Hakan Y. ve Ceyhun
Y'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer Y. ve Hakan Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ceyhun Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların, kaçak kazı yapmaktan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:47 Kaynak: AA
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