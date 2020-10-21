Yozgat'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli drone ile suçüstü yakalandı - Son Dakika

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, birinci derece sit alanında kaçak kazı yaptıkları drone ile tespit edilen 5 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek ilçesinde birinci derece sit alanı bölgesinde drone ile yaptıkları taramada kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, kazı malzemeleriyle Ö.Ö, M.Ö, M.A, K.Y. ve F.T'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığında işlemleri sürüyor.