Yozgat'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

Yozgat Polis Eşleri Derneği tarafından hazırlanan projeyle Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulaması, protokol eşleri ve emniyet ekipleri tarafından kadınlara tanıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi'nde yapılan KADES tanıtımında, cadden geçen kadınlara bilgi verilerek telefonlara uygulama indirildi.

Uygulamayı indiren kadınlar ise ilk denemesinde kısa bir süre sonra polisleri karşısında buldu.

Proje hakkında bilgi veren Yozgat Valisi Ziya Polat'ın eşi Pınar Filiz Polat, gazetecilere, KADES uygulamasının kadına şiddetin önlenmesi konusunda önemli bir program olduğunu söyledi.

Polat, uygulamayı kadınlara duyurmak için İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün eşi Özlem Esertürk öncülüğünde bir proje hazırlandığını anlatarak, "Halkı bilgilendirmek, şiddet olaylarını önlemek amacıyla yapılan bu uygulamayı tanıtan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İnşallah istediğimiz sonuçları alırız, kadına şiddet olayı azalır hatta sıfır olur. Haberlerde bu olayları görmeyiz." dedi.

Özlem Esertürk de KADES uygulamasını Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği'nin ortak çalışmasıyla kadınlara tanıtacaklarını belirtti.

Uygulamanın valilik, belediye, Cumhuriyet Meydanı ve otobüs terminali olmak üzere 4 noktada 17 kadın polis tarafından kadınlara tanıtımının yapılacağını ve akıllı telefonlara uygulamanın indirileceğini aktaran Esertürk, şunları kaydetti:

"Bu uygulamanın en önemli özelliği sadece kadınların kullanmasıdır, erkekler indiremiyor, tamamen kadın ve çocuklara yönelik bir uygulama, akıllı telefona indiriyorlar, kimlik numaraları ile beraber konum açık olması gerekiyor. Eğer konum açık değilse yardım istendiğinde polis ikamet adresine gidiyor. Bu nedenle kadınlarımız uygulamayı telefonların konumlarını açık bir şekilde tutsunlar."

Polisler tarafından telefonuna KADES programı yüklenen Emine Kara, yoldan geçerken kadın polislerin telefonuna programı yüklediğini söyledi.

Kara, program yüklenince denemesini yaptığını ve kısa sürede polislerin yanına gelip bilgi aldıklarını anlattı.

Programa, Belediye Başkanı Celal Köse'nin eşi Nagihan Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ın eşi Hilal Karadağ da katıldı.