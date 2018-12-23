Yozgat'ta Kamyon Dereye Devrildi: 1 Ölü
3 saat önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dereye devrilen kamyonun sürücüsü öldü.
Yozgat
'ın Sorgun
ilçesinde dereye devrilen kamyonun sürücüsü öldü.
Bayram Erkişi yönetimindeki 66 LA 472 plakalı şeker pancarı yüklü kamyon, Sorgun- Kadışehri
karayolu Araplı
beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden dereye devrildi. Sürücü Erkişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonda sıkışan Erkişi'nin cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:21 Kaynak: AA
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