Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Kamyon Dereye Devrildi: 1 Ölü

Yozgat'ta Kamyon Dereye Devrildi: 1 Ölü

3 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dereye devrilen kamyonun sürücüsü öldü.

Yozgat'ta Kamyon Dereye Devrildi: 1 Ölü, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dereye devrilen kamyonun sürücüsü öldü.


Bayram Erkişi yönetimindeki 66 LA 472 plakalı şeker pancarı yüklü kamyon, Sorgun- Kadışehri karayolu Araplı beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden dereye devrildi. Sürücü Erkişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonda sıkışan Erkişi'nin cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:21 Kaynak: AA

Sorgun, Yozgat, Kültür Sanat
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