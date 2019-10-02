Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Yozgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

35 dakika önce

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yozgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yerköy ilçesi Kördeve köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Altındaş (50) yönetimindeki 06 AH 4184 plakalı otomobil tırla çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Mustafa Altıntaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır şoförü olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı - YOZGAT

Yerköy, Yozgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:47 Kaynak: İHA
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