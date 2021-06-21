Yozgat'ta kamyonun çarptığı bisikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan Hussein ile yanındaki Manhal Ali Saleem ???????sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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