Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

Yozgat'ta Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

51 dakika önce

Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 214 köy yolundan 145'i açıldı.

Yozgat'ta Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor, System.String[]
Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 214 köy yolundan 145'i açıldı.

Yozgat'ta dün itibariyle aralıklarla yağan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrası 214 köy yolu ulaşıma kapandı. Yozgat il Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, dün geceden itibaren ulaşıma kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yoğun çalışma sonrası 145 köy yolunu yeniden ulaşıma açarken kapalı olan 69 köy yolunda ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Yozgat, Güncel
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