Yozgat'ta kar etkili oldu - Son Dakika

Yozgat'ta kar etkili oldu

YOZGAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi beyaza büründü.

Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca etkili olan kar ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesiyle yollarda buzlanma oluştu. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.Öte yandan tipi nedeniyle köy yollarında da ulaşım aksadı. Sorgun ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor.