Yozgat'ta kar nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta kar nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Yozgat'ta kar nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Yozgat'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Yozgat'ta kar nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Yozgat'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağışın ardından beyaza bürünen kentte, 28 köy yolu ulaşıma kapadı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Karayolları ve belediye ekipleri ise yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan, kentte öğrenciler kar topu oynayarak eğlenirken, bazı esnaf da yağış altında saz çalıp çay içti.

Esnaf Hakan Ortataş, kar yağdığını görünce dışarı çıktıklarını belirterek, "Saz çalıp eğlenerek bunun keyfini yaşıyoruz." dedi.

Çiftçi Atila Ertuğrul da "Bu yıl memleketimiz fazla yağış almadı. Son günlerde çok güzel kar yağdı. Bu da çiftçiler için büyük sevinç kaynağı oldu. Kuraklık vardı, kar yağması çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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