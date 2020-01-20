Yozgat'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Yozgat'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yozgat'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, şehri adeta beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından kara yolları ve belediye ekipleri, yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar nedeniyle ilçelerden Akdağmadeni'nde 3, Sorgun'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kar nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken Buğday Pazarı'ndaki kuşlara, bir esnaf yem bıraktı.

Çocuklar ise kızaklar ve naylon poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Yozgat, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak
Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 19:17:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]