Yozgat'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, şehri adeta beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından kara yolları ve belediye ekipleri, yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar nedeniyle ilçelerden Akdağmadeni'nde 3, Sorgun'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kar nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken Buğday Pazarı'ndaki kuşlara, bir esnaf yem bıraktı.

Çocuklar ise kızaklar ve naylon poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.