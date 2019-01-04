Yozgat'ta Kar Yağışı
17 dakika önce
Yozgat'ta kar ve tipi etkili oldu.
Yozgat
'ta kar ve tipi etkili oldu.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme çalışması yaptı.
Bazı vatandaşlar da doğanın karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem attı.
Vatandaşlardan Büşra Nur
Uyar, kar yağışına sevindiğini belirterek, bunun tarıma ve suların çoğalmasına yarayacağını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:03 Kaynak: AA
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