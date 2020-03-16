Yozgat'ta kar yağışı - Son Dakika

Yoğun kar Yozgat'ta hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, buzlanmaya neden oldu.

Bu nedenle kentte maddi hasarlı trafik kazaları yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bazı araçlar ise yollardaki buzlanmadan dolayı yokuşları çıkmakta zorlandı.