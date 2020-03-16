Yozgat'ta kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta kar yağışı - Son Dakika

Yozgat'ta kar yağışı

35 dakika önce

Yoğun kar Yozgat'ta hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar Yozgat'ta hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, buzlanmaya neden oldu.

Bu nedenle kentte maddi hasarlı trafik kazaları yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bazı araçlar ise yollardaki buzlanmadan dolayı yokuşları çıkmakta zorlandı.

Yozgat'ta kar yağışı

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:21 Kaynak: AA
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