Yozgat'ta kar yağışı - Son Dakika

Yozgat'ta kar yağışı
35 dakika önce
Yoğun kar Yozgat'ta hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:21 Kaynak: AA
Yoğun kar Yozgat'ta hayatı olumsuz etkiledi.
Yozgat'ta dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, buzlanmaya neden oldu.
Bu nedenle kentte maddi hasarlı trafik kazaları yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bazı araçlar ise yollardaki buzlanmadan dolayı yokuşları çıkmakta zorlandı.
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