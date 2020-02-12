Yozgat'ta Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika

Yozgat'ta Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

6 saat önce

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ta yaklaşık iki haftadır belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Yozgat'ta Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi, System.String[]

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ta yaklaşık iki haftadır belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.


Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, ilde kurak geçen kış aylarından dolayı çiftçilerin endişeli olduğunu belirterek son günlerde belirli aralıklarla devam eden kar yağışının bölge çiftçisini mutlu ettiğini söyledi.


Kar yağışının hububat ve tüm ürünler açısından çok faydalı olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "Bu aylarda kar yağışı ekili hububat alanları için çok önemlidir. Çünkü ne kadar kar yağarsa yağsın buğday için çok faydalıdır. Kar olması buğdayda oluşabilecek hastalıkları yok eder. Ayrıca hububata büyük oranda zarar veren tarla farelerinin kar ve sisten dolayı ölmesine de sebep olur. Çiftçilerimiz her ne kadar kimyasal mücadele de yapsa tarla fareleri ile mücadelede istenilen başarıyı yakalayamıyoruz. İlimizde şuana kadar kış bol kar yağışlı geçiyor. Bu karla birlikte Ancak tarla fareleri aşırı kar, don ve sis gibi doğal sebeplerle ölebilir. Bunun yanı sıra süne ve kımılda bu kar ve donla birlikte ölme olasılığı var. " dedi.


Kar yağışının hububat ve tüm ürünler açısından çok faydalı olduğunu vurgulayan Açıkgöz, " Hububat ekimi yaptığımız ekim ayından bu zamana kadar pek fazla yağış olmadı. Bu yüzden ekimi yapılan hububatta çıkmamıştı.


Bu karla birlikte inşallah bu yıl bol bereketli bir yıl olacak. Karla karışık yağmur olması ve karın hızlı bir şekilde erimesiyle toprağın emmesi sonucu fareyi yuvası suyla dolacak. Fare dışarı kaçmak istediğinde donmuş kardan ve sisten dolayı hareket edemez ve ölür. Yine kuraklıktan dolayı azalan çeşme suları ve kuruyan derelerde bu kar yağışı ile birlikte yeniden çoğalır. Meteorolojiden edindiğimiz bilgiye göre de kar yağışının devam edeceği belirtiliyor. İnşallah kar yağışı devam eder" diye konuştu. - YOZGAT

Türkiye, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
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