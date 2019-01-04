Yozgat'ta Kar Yağışı Etkili Oldu
14 dakika önce
Yozgat'ta kar yağışı etkili olduYozgat'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.
Yozgat
'ta kar yağışı etkili oldu
Yozgat'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.
Yozgat'ta gece başlayan yağmur yağışının ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da doğanın karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem attı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:38 Kaynak: DHA
Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı