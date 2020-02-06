Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Yozgat'ta bugün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu, System.String[]

Yozgat'ta bugün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Yozgat'ta beklenen kar yağışı bugün öğle saatleri itibariyle başladı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken esnaflar ise karla kaplanan işyerlerinin önünü temizleyerek yiyecek bulmakta zorluk yaşayan güvercinleri yemleyerek besledi. Metin Mermertaş isimli vatandaş, " Bugün öğle saatlerinde yağan kar İnşallah bolca yağar, suyumuz kesiliyordu, inşallah su sıkıntısı yaşamayız. Bereketli olsun" dedi. - YOZGAT

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi
Faciaya ramak kaldı! Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu Meteoroloji'den 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü

Son Dakika Haberleri
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:45:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]