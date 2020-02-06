Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Yozgat'ta bugün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.



Yozgat'ta beklenen kar yağışı bugün öğle saatleri itibariyle başladı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken esnaflar ise karla kaplanan işyerlerinin önünü temizleyerek yiyecek bulmakta zorluk yaşayan güvercinleri yemleyerek besledi. Metin Mermertaş isimli vatandaş, " Bugün öğle saatlerinde yağan kar İnşallah bolca yağar, suyumuz kesiliyordu, inşallah su sıkıntısı yaşamayız. Bereketli olsun" dedi. - YOZGAT