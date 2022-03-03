Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

03.03.2022 12:57

Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor Yozgat'ta dün gece başlayan ve etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

YOZGAT - Yozgat'ta dün gece başlayan ve etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Uzun süre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Yozgat'ta kar etkili oldu. Dün gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası karayolları ve belediye ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. Bazı vatandaşlarda araçlarının üzerindeki karı temizlerken esnafta iş yerleri önündeki karı temizleyerek güne başladı.

Kar yağışıyla birlikte tarihi saat kulesi ve Çapanoğlu Büyük Caminde seyrine doyulmaz görüntüler oluştu. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Yozgat'a son yılların en fazla karın yağdığını söyleyen esnaf İbrahim Çay, "Yozgat'ta dün geceden beri kar yağışı sürüyor. Karın yağmasına seviniyoruz. Son yılların en fazla karı bu yıl yağıyor. Biz de iş yerlerimizin önündeki karları temizliyoruz" dedi.

Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

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Yozgat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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