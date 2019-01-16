Yozgat'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
26 dakika önce
Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Yozgat
'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Güne beyaz örtü ile başlayan Yozgat'ta çalışanlar mesailerine öğrenciler de okullarına kar yağışı altında gitti. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için yol açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken belediye ekipleri ise kent merkezinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan yoğun kar yağışı ve buzlanma il genelinde maddi ve yaralamalı kazaları da beraberinde getirdi. Yozgat Atatürk
yolunda bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada ismi henüz belirlenemeyen sürücü yaralanırken olay yerine gelen ambulans yaralıyı Bozok Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.
Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadışehri
ve Çayıralan
, Sorgun
, Saraykent
, Boğazlıyan
ilçelerindeki tüm okullar ile Akdağmadeni
ve Sarıkaya
ilçesinde ise taşımalı eğitim veren okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:50 Kaynak: İHA
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