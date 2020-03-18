Yozgat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Yozgat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
6 saat önce
Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla hava sıcaklığının da sıfırın altına düşmesi yollarda buzlanmaya neden oldu.
Çok sayıda araç yokuşları çıkmakta güçlük çekerken belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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