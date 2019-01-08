Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Yozgat'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

39 dakika önce

Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyorYOZGAT - Kar yağışı ve soğuk hava yurdun birçok yerinde olduğu gibi Yozgat'ta da etkisini sürdürüyor.

Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

YOZGAT - Kar yağışı ve soğuk hava yurdun birçok yerinde olduğu gibi Yozgat'ta da etkisini sürdürüyor.
Yozgat'ta kent genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Öğrenciler okullarına, vatandaşlar da mesailerine kar yağışı altında gitti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizlerken esnaflar ise iş yerlerinin önünü temizledi. Yozgat Belediyesi karla mücadele ekipleri kaldırımlarda kar küreme çalışması yaparken karayolları ekipleri de yolları temizleyerek güne başladı. Bazı esnaflar ise aç kalan güvercinleri yem atarak besledi.
Karda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar kadar sürücüler de kardan nasibini aldı. Buzlanmanın olduğu bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Yozgat, Kar, Genel
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