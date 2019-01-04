Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oldu

Yozgat'ta Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oldu

1 saat önce

Yozgat'ta kar yağışı ve tipi etkili olduYOZGAT - Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oldu.

Yozgat'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu

YOZGAT - Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oldu.
Gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış sabah yerini kar ve tipiye bıraktı. Karayolları ve belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Trafik ekipleri de sağlıklı bir trafik akşını sağlamak için yoğun kar yağışının altında görevlerini sürdürdü. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken bazıları ise karla kaplı araçlarını temizlemek için çaba gösterdi.
Kar yağışına sevindiğini söyleyen Adem Demir, "Daha fazla karın yağmasını istiyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:52 Kaynak: İHA

Sabah, Yozgat, Kar, Yerel
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