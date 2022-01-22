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Yozgat'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

Yozgat'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor

22.01.2022 14:50

Yozgat'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor YOZGAT (İHA)Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca tipi şeklinde devam eden kar yağışı, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yozgat'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor

YOZGAT - YOZGAT (İHA)Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca tipi şeklinde devam eden kar yağışı, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Yozgat'ta beklenen kar yağışı tipi ile birlikte etkili oldu. Son günlerde dondurucu soğukların hakim olduğu kentte, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri il genelinde bin 150 kilometrelik yol ağında 5 merkezde 157 personel ve 50 araç ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Yozgat Amatör Küme lig maçların oynanması için ekipler sahaları futbol oynamaya elverişli hale getirmek için kar temizleme çalışması yaparken futbolcular da yoğun kar yağışı ve tipi altında mücadelelerini sürdürdü.

Okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklar da kar yağışını fırsata dönüştürerek kartopu oynadı. Kentte yoğun kar yağışının hafta boyu devam etmesi bekleniyor.

Yozgat'ta kar yağışına sevindiğini söyleyen Hasan Kılıç, "Yozgat'ta sabah hem kar yağışı hem de fırtına oldu hayatı olumsuz etkiledi. Kar bereket, su, verim kar her şey" dedi.

Kemal Güvel isimli öğrenci de, "Dershaneden geldik. Çıkışta kartopu oynadık arkadaşlarımızla, bir aydır böyle karın yağmasını bekliyorduk. En sonunda yağdı da kartopu oynuyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Yozgat'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Yozgat'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor

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Meteoroloji, Yozgat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor - Son Dakika


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