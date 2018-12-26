Yozgat'ta Kar Yağışı Zor Anlar Yaşattı
2 saat önce
Yozgat'ta gece geç saatlerde başlayan ve sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışı, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.
Yozgat
'ta gece geç saatlerde başlayan ve sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışı, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte yaşam olumsuz yönde etkilendi. Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, işe gitmek için araçlarının üzerindeki karları temizlerken, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi. Yozgat Belediyesi
karla mücadele ekipleri de kaldırımları temizlerken karayolları ekipleri de yolları temizleyerek ulaşımın akışını sağladı. Bazı vatandaşlar da yiyecek bulmakta güçlük sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı. Karlı yolda sürücüler zor anlar yaşarken, yolda kalan bazı araç sürücüleri yoldaki vatandaşlar yardım etti.
Kentte kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süre ile tatil edildi. Yozgat il genelinde ve ilçelerde ise birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı ve ekiplerin çalışmalara devam ettiği öğrenildi. - YOZGAT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:01 Kaynak: İHA
İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek
Ünlü Sunucu Seda Akgül'den Olay İtiraf: Hayatımda Hiç Sevilmedim
TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme
Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü