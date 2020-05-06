Yozgat'ta karantina süresi dolan 313 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Yozgat'ta, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 313 kişi evlerine uğurlandı.

Kente 22 Nisan'da Almanya ve Afganistan'dan getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 313 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, İl AFAD Müdürlüğü tarafından 19 otobüsle 56 şehre gönderildi.

Ardahan'a gidecek vatandaşlardan Zülfinaz Kurtuluş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun, bizleri mağdur bırakmadı. Burada çalışanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok iyi ağırlandık, burada tatil yaptık. Orucumuzu tuttuk, mukabelemizi yaptık. Hiçbir yer Türkiye'miz gibi değil. Almanya'dan geliyoruz. Türkiye'miz bir tane, yaşasın Türkiye." diye konuştu.

Elazığ'a giden Hüseyin Topuz da sıkıntısız bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Erdoğan Altuğ ise 14 gün karantinada kaldıklarını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin, bize çok iyi baktılar. Hiçbir eksiğimiz yoktu." dedi.



İstanbul'a gönderilen Bedrettin Tutkun da "Yemeklerimiz bol ve çeşitliydi, fazla fazlaydı, hiçbir eksiğimiz yoktu. Odaya girdiğimizde A'dan Z'ye her şeyimiz vardı. Bütün ihtiyaçlarımız hazırlanmıştı." ifadelerini kullandı.

Makbule Alan ise "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bize baba emeği verdi, Allah razı olsun, Allah yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.