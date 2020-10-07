Yozgat'ta karantinayı ihlal eden 55 kişi yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

Yozgat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında izolasyon kurallarını ihlal eden 55 kişi Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirilerek karantina altına alındı.

Yozgat Valiliğinden edinilen bilgiye göre yapılan denetimlerde karantina kurallarına uymayan 55 kişi, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi. Karantinaya alınan 55 kişiden 19 kişi karantinalarını tamamlayarak yurttan ayrılırken 36 kişinin ise yurtlardaki karantinalarının devam ettiği öğrenildi.

Yurt giriş ve çıkışlarında ise emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi almaya devam ediyor.

Diğer yandan ise eylül ayı itibariyle il genelinde yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde kurallara uymayan 318 kişiye 286 bin 200 lira ceza kesildi. - YOZGAT