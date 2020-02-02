Yozgat'ta kardan gelin ve damat yapıp takı taktılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta kardan gelin ve damat yapıp takı taktılar - Son Dakika

Yozgat'ta kardan gelin ve damat yapıp takı taktılar

6 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, kardan gelin ve damat yaptı.

Yozgat'ta kardan gelin ve damat yapıp takı taktılar, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, kardan gelin ve damat yaptı.


Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı ile birlikte hafta sonlarını değerlendirmek isteyen çocuklar aileleriyle birlikte kardan gelin ve damat yaptı. Hem kar topu oynayıp eğlenen hem de üretkenliklerini konuşturan çocukların yaptıkları kardan gelin ve damat ilçe halkının da eğlencesi haline geldi. İlçede bazı vatandaşlar çocukların harcamaları için gelin ve damada para taktı. Kardan gelin ve damadı gören vatandaşlar fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirmek istedi.


Kardan geline para takan Hamide Bayram yaptığı açıklamada, "15 tatilin son gününde çocuklar etkinlik olsun diyerek gelin ve damat yapmışlar. Ben de çocuklar harcasın diyerek para taktım. Güzel bir etkinlik olmuş, çocukların ellerine sağlık" dedi.


Kardan gelin ve damat yapan Mehmet Efe Yıldız ise, "İlçemize çok kar yağdı o yüzden çok mutluyuz. Bugün de tatilin son günü olduğu için bunu değerlendirmek istedik. Kardan gelin ve kardan damat yaparak tatilin son gününü değerlendirdik. Kar yağmasını çok seviyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Akdağmadeni, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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