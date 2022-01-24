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Yozgat'ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandı - Son Dakika

Yozgat'ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandı

24.01.2022 21:36

Yozgat'ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandıYOZGAT Yozgat'ta etkisini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yozgat'ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandı

YOZGAT Yozgat'ta etkisini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Şehir merkezinde karla kaplı yolda ilerleyemeyen ve mahsur kalan araç sürücülerinin yardımına vatandaşlar koşuyor.

Yozgat'ta 3 gündür devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ana yollarda kar temizleme çalışması yaparken şehir merkezinde ise karla kaplanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, yolda kalan bir araç sürücüsünün yardımına da vatandaşlar yetişti. Öte yandan Dört yol mevkiinde kara saplanan özel halk otobüsü de uzun uğraşlar sonucu vatandaşların yardımıyla kardan kurtarıldı.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar karda yürümekte zorlanırken esnaf ise iş yerlerinin önündeki karı temizleyerek güne başladı.

Halil Şenyürek isimli esnaf, "Ortalık kar içinde yollar hep kapalı. Geldik dükkanımızın önünü temizledik. Şu an kendi imkanlarımızla iş yerimizin önündeki karı temizliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Rasim Demirkapak ise "Yozgat'a 30 sene önce yağan kar böyleydi. Eski kar geldi, seviniyoruz. Yollar ne kadar kapalı olsa da bereket. Şu an bir metreye kadar kar var. Sevinçliyiz, inşallah daha da devam eder" şeklinde konuştu.

Aracı yolda kalan sürücü Soner Kaplan ise, "Yoğun kar yağışı sonrası belediyemizin çalışmaması sonucu aracımızı çok zor ilerlettik. İnsan gücüyle arkadaşlarımızın yardımıyla çıkardık. Başka yapacak çaremiz yok" ifadelerine yer verdi.

Yozgat'ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandı
Yozgat'ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandı
Yozgat'ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandı

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Halk Otobüsü, Tragger, Yozgat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandı - Son Dakika
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