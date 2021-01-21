Yozgat'ta kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.
Derebağı köyünde yaşayan İ.K, jandarmayı arayarak otlatmak için çobana teslim ettiği küçükbaş hayvanlarından 90'ının kaybolduğunu bildirdi.
Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy çevresinde yaptıkları aramada hayvanları, 3 kilometre uzakta otlarken buldu.
Hayvanlarını teslim alan İ.K, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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