Yozgat'ta kaza sonucu hayatını kaybeden muavinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Yozgat'ta kaza sonucu hayatını kaybeden muavinin cenazesi defnedildi

Yozgat\'ta kaza sonucu hayatını kaybeden muavinin cenazesi defnedildi
Son Güncelleme: 21.08.2023 18:30

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden muavin Caner Kuzgun'un cenazesi, memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde defnedildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu hayatını kaybeden muavin Caner Kuzgun, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Yolcu otobüsünde muavin olarak çalışan Caner Kuzgun'un (19) cenazesi de memleketi Sivas'ın Zara ilçesine getirildi. Kuzgun'un cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin katılımıyla Şeyhmerzuban Mahallesi kabristanında toprağa verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

İstanbul, Yozgat, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yozgat'ta kaza sonucu hayatını kaybeden muavinin cenazesi defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta kaza sonucu hayatını kaybeden muavinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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