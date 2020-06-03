Yozgat'ta kene ısıran çiftçi öldü - Son Dakika

YOZGAT'ta, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan çiftçi Ömer Çekerek (68), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Ömer Çekerek, arazide çalıştığı sırada vücuduna yapışan keneyi fark etti. Keneyi kendisi çıkaran Çekerek, bir süre sonra fenalaşınca Aydıncık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Buradaki ilk tedavinin ardından Ömer Çekerek, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde KKKA'ya yakalandığı belirlenen Çekerek tedavi altına alındı. Çekerek, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Çekerek, köyünde toprağa verildi.