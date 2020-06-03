Yozgat'ta kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kıraathanede, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek okey oynayan 9 kişiye, toplam 3 bin 528 lira idari ceza kesildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kıraathanede, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek okey oynayan 9 kişiye, toplam 3 bin 528 lira idari ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Yenidoğan Mahallesi Körpınar Caddesi'nde faaliyet gösteren kıraathaneyi denetledi. Kıraathanede okey oynayan 9 kişiye, sosyal mesafe kuralı ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesiyle 392'şer lira idari ceza uygulandı. Kıraathanede sigara içilmesi nedeniyle iş yeri sahibi hakkında da tutanak tutuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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