Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

13.09.2022 10:58
Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki N.A, ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından N.A, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan N.A'nın cenazesi, ilçede toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Yozgat, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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