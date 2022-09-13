Burada yapılan ilk müdahalenin ardından N.A, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Yozgat, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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