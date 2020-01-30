Yozgat'ta kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika

Yozgat'ta kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı

26 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmetefendi Mahallesi'ndeki evlerinde 10 yıllık evli Ekrem Y. (33) ile eşi Hazal Y. (28) arasında tartışma çıktı.


Tartışma sonrası iki çocuğuyla evden ayrılmak isteyen Hazal Y'nin, kendisine izin vermeyen Ekrem Y'yi bıçakladığı öne sürüldü.


Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Ekrem Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Gözaltına alınan Hazal Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, çiftin çocukları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Sorgun, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:00 Kaynak: AA
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