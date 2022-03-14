Yozgat'ın Yerköy ilçesinde evin deposundan kombi çaldıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüyük Mahallesi Dolunay Sokak'taki evin deposundan üç kombinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli İ.B'nin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda İ.B. ve F.K. kombileri parçalarken suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta kombi çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika