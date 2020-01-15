Yozgat'ta "KOP Havuz Sistemi" tanıtıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta "KOP Havuz Sistemi" tanıtıldı

7 saat önce

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının başlattığı "KOP Havuz Sistemi" Yozgat'ta tanıtıldı.

Yozgat'ta

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının başlattığı "KOP Havuz Sistemi" Yozgat'ta tanıtıldı.


Valilik Konferans Salonunda yapılan tanıtımda konuşan Vali Kadir Çakır, geçen yıl Konya'dan sonra en fazla KOP projelerinden istifade eden ilin Yozgat olduğunu söyledi.

Çakır, "İnşallah temennimiz bu yıl Konya'yı da geçip en fazla projelerden katkı almak. Gerçekten sosyal projeler çok önemli. Bizler yapılan bir emeğin, faaliyetin neticesini hemen görmek istiyoruz ama bu sosyal projelerde bu durum zor. Zaman isteyen bir alan. Sonuçta insana dokunmak gerekiyor. Çok elzem bir proje olduğuna inanıyorum. En az tarımsal ve hayvansal projeler kadar etkili olacağına inanıyorum. Burada önemli olan hem ekonomik hem de sosyal projelerin bir arada olması. Hep ekonomik projeler olur ama sosyal projeler ihmal edilir. İnşallah 2020 yılı 2019 yılından daha iyi olur, daha fazla projeler elde ederiz." dedi.

KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur ise bölgenin gelişen ve değişen ekonomik yapısı göz önünde bulundurulduğunda her ne kadar tarım, sulama ve hayvancılık projeleri ön plana çıksa da idare olarak sosyal sektörlerde beşeri sermayeye dokunan katma değeri yüksek faaliyetlere de büyük önem verdiklerini ifade etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 Yılı Mali Destek Programına yönelik proje tekliflerini sunabilmeleri için proje.kop.gov.tr adresi üzerinden KOP Proje Havuzu Sistemini oluşturduklarına değinen Tongur, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, bölgenin öncelikleri doğrultusunda, sürdürülebilirlik esasına dayalı, yenilikçi, katma değeri artırıcı, sosyal etkisi olan proje tekliflerini bu sistem üzerinden online olarak bizlere sunacak. Başvurular başladı ve 2 Mart 2020 tarihine kadar alınmaya devam edilecek. Havuzda toplanacak projeler arasında yapılacak değerlendirme sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulunan projelere 20 bin lira ile 3 milyon lira arasında finansman desteği sağlanacak."

Konya Ovası Projesi, Yozgat, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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