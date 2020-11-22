Yozgat'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yozgat'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdülelmahacılı köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkisinde, köpek dövüşü yapılacağı bilgisini alınması üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 Kangal cinsi köpeği dövüştürdükleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, idari yaptırım uygunlamak üzere tutanak tanzim edildikten sonra serbest bırakılırken, 2 Kangal cinsi köpek hayvan barınağına götürülmesi için Yozgat Belediye ekiplerine teslim edildi.
Şüphelilere sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.
- Kaynak: AA
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