Yozgat'ta korona virüs tedbirlerine uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin lira ceza - Son Dakika

Yozgat'ta korona virüs tedbirlerine uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin lira ceza

YOZGAT - Yozgat'ta 28 Mart-16 Mayıs'ta korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kurallara uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin 594 lira ceza yazıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, 28 Mart-16 Mayıs tarihlerinde 14 kişiye TCK'nin 195. maddesinden, bin 107 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinden, 631 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinden toplam 2 milyon 421 bin lira ceza uygulandı.

Yozgat'ta ayrıca şehir girişi uygulama noktalarında yol kontrolleri polis ve jandarma ekiplerince aralıksız devam ediyor. Ekipler korona virüs salgınının yayılmasını önlemek, taşıyıcı durumda olanları ve seyahat izin belgesiz yolculuk yapanları tespit etmek amacıyla kontrollerini sürdürüyor. Polis ve jandarma ekipleri yolcu ve sürücülerin kimlik bilgilerini kontrol ederken 112 Acil servis ekipleri de ateş ölçüyor.

Bu kapsamda 154 bin 471 araçta 246 bin 210 kişi kontrol edilirken şüpheli 2 bin 972 kişi sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Diğer taraftan Yozgat'tan diğer illere gitmek için 2 bin 592 kişiye seyahat izin belgesi verildi.

Sürücüler ise yol denetimlerinden memnun kaldıklarını dile getirdi.