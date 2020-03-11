Yozgat'ta koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Yozgat'ta koronavirüs önlemleri

7 saat önce

YOZGAT'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları, camiler, çocuk parkları ve umumi tuvaletler dezenfekte edildi.

Yozgat'ta koronavirüs önlemleri, System.String[]

YOZGAT'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları, camiler, çocuk parkları ve umumi tuvaletler dezenfekte edildi.

Yozgat Belediyesi, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından kentte önlemleri artırdı. Bu kapsamda, koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlatıldı. Toplu taşıma araçları, camiler, çocuk parkları ve umumi tuvaletler dezenfekte edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, koronavirüsün Türkiye'de görülmesi üzerine belediye olarak dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.  Tanışman, "Bunun dışında yine vatandaşın yoğun kullandığı camilerimizde, çocuk parklarımızda ve umumi tuvaletlerde dezenfeksiyon çalışması başlattık. Bu çalışmalarımızı belirli aralıklarda sürdüreceğiz." dedi.


Yozgat Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:58 Kaynak: DHA
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