Yozgat'ta Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki denetime katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, girdiği iş yerlerinde işletme sahiplerini ve yöneticilerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Polat, iş yeri çalışanlarından Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasını kullanmalarını istedi.

Vatandaşların hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını koruması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Polat, kurallara uyulursa virüsten daha kısa sürede kurtulunacağını belirtti.

.