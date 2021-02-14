Yozgat'ta Kovid-19 vakası görülen 2 beldedeki okullarda yüz yüze eğitime erteleme - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2 beldedeki okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı yüz yüze eğitim 1 Mart'a ertelendi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, AA muhabirine, Yeniyer beldesi Ahmetfıkalı Mahallesi ile Araplı beldesinde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kovid-19 hastası ve temaslılardan dolayı Ahmetfakılı ilk ve ortaokulu ile Araplı beldesinde Hacı İbrahim Şimşek İlkokulu ve Araplı İmam Hatip Ortaokulu'nun yüz yüze eğitime açılması 1 Mart'a ertelendi. Bu okullarımızdaki öğrencilerimizin eğitimi uzaktan sürecek." dedi.