Yozgat'ta Kovid-19 vakası görülen 2 beldedeki okullarda yüz yüze eğitime erteleme - Son Dakika

Yozgat'ta Kovid-19 vakası görülen 2 beldedeki okullarda yüz yüze eğitime erteleme
14.02.2021 13:41
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2 beldedeki okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı yüz yüze eğitim 1 Mart'a ertelendi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2 beldedeki okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı yüz yüze eğitim 1 Mart'a ertelendi.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, AA muhabirine, Yeniyer beldesi Ahmetfıkalı Mahallesi ile Araplı beldesinde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kovid-19 hastası ve temaslılardan dolayı Ahmetfakılı ilk ve ortaokulu ile Araplı beldesinde Hacı İbrahim Şimşek İlkokulu ve Araplı İmam Hatip Ortaokulu'nun yüz yüze eğitime açılması 1 Mart'a ertelendi. Bu okullarımızdaki öğrencilerimizin eğitimi uzaktan sürecek." dedi.
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