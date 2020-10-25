Yozgat'ta KPSS ön lisans oturumu başladı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, başladı.
Yozgat'ta Bozok Üniversitesi kampüs alanında sınava giren adaylar, dezenfektan ile ellerini dezenfekte ettikten sonra maske ve mesafe kuralına göre sınav salonlarına alındı.
Bazı adaylar sınavlara son dakikada yetişirken, geç kalan 2 aday sınava alınmadı.
Adaylar sınavda ter dökerken yakınları da bina dışında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
- Kaynak: AA
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