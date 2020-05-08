Yozgat'ta kuaför ve berberler dezenfekte edildi - Son Dakika

Yozgat Belediyesi, 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etmeye başladı.



Yozgat Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki işletmeleri dezenfekte ederek, kuaför ve berberlerin müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermesine destekte bulundu.



Normalleşme sürecinin ardından Yozgat Belediyesi Zabıta Ekiplerince kuaförler ve berberler denetlenecek ve maske, dezenfektan, eldiven gibi kişisel koruyucu malzemelerin kullanıp kullanılmadığı kontrol edilecek.



Dezenfekte çalışmaları dolayısıyla Yozgat Belediyesine teşekkür eden Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Güneş, açılışa hazır olduklarını söyledi. Çalışma saatlerinin 09.00-21.00 olduğunu hatırlatan Güneş, vatandaşların yoğunluk oluşturmamasını ve randevu sistemine uymasını istedi.



Her türlü hijyen kurallarına dikkat edeceklerini de belirten Güneş, kullan at havluların ve iş önlüklerinin hazır olduğunu söyledi. - YOZGAT