Fırtına evlerin çatılarını uçurdu - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde etkili olan fırtına, bir evin çatısını uçurdu. Çatının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde kısa süreli kum fırtınası etkili oldu. Şefaatli ilçe merkezini toz bulutu kaplarken, Yerköy'de ise etkili olan fırtına, Erzurum ve 60 Evler Mahallelerinde evlerin çatılarının uçmasına neden oldu.

Fırtınada kopan çatının büyük bir parçası tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Çatıdan kopan parça park halindeki arabanın hemen yanına düşerken bu anı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

(Orhan Ekinci/İHA)